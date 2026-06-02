1日、2026W杯の開催国であるアメリカ代表がセネガル代表との親善試合を行い、3-2で勝利を収めた。アメリカにとっては本番を前に大きな勝利だが、この一戦で注目を集めたのは試合内容だけではない。試合前のウォーミングアップ中、セネガルの選手たちがピッチの状態が悪いのではないかとテストしている映像が話題を呼んでいるのだ。セネガルの選手たちはボールのバウンドに違和感を覚えたようで、ボールを上から落としてバウンドの