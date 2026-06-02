2026W杯へアメリカのピッチコンディションは大丈夫？ アメリカとの親善試合前にボールのバウンドを気にするセネガル選手たちが話題に
1日、2026W杯の開催国であるアメリカ代表がセネガル代表との親善試合を行い、3-2で勝利を収めた。アメリカにとっては本番を前に大きな勝利だが、この一戦で注目を集めたのは試合内容だけではない。
試合前のウォーミングアップ中、セネガルの選手たちがピッチの状態が悪いのではないかとテストしている映像が話題を呼んでいるのだ。
セネガルの選手たちはボールのバウンドに違和感を覚えたようで、ボールを上から落としてバウンドの感覚を確認していた。スペイン『MARCA』もこの映像に注目していて、「大会開幕を数日後に控えた中、ボールのバウンドが怪しい映像が流れた」と不安視している。
それだけに少々不安も残るが、W杯へアメリカの準備は万端整っているのだろうか。
Senegal players bouncing the ball on an American pitch before their pre season friendly with USA tonight.— Football Away Days (@FBAwayDays) May 31, 2026
Looks well dodgy, that…pic.twitter.com/24UN1mnSy7