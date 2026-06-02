1日、2026W杯の開催国であるアメリカ代表がセネガル代表との親善試合を行い、3-2で勝利を収めた。アメリカにとっては本番を前に大きな勝利だが、この一戦で注目を集めたのは試合内容だけではない。



試合前のウォーミングアップ中、セネガルの選手たちがピッチの状態が悪いのではないかとテストしている映像が話題を呼んでいるのだ。



セネガルの選手たちはボールのバウンドに違和感を覚えたようで、ボールを上から落としてバウンドの感覚を確認していた。スペイン『MARCA』もこの映像に注目していて、「大会開幕を数日後に控えた中、ボールのバウンドが怪しい映像が流れた」と不安視している。





Senegal players bouncing the ball on an American pitch before their pre season friendly with USA tonight.



Looks well dodgy, that…pic.twitter.com/24UN1mnSy7 — Football Away Days (@FBAwayDays) May 31, 2026

もっとも、この親善試合の会場となったアメリカのシャーロットにあるバンク・オブ・アメリカ・スタジアムはW杯の会場にはなっていない。他のスタジアムでは万全の芝が用意されていると思いたいところだが、ピッチコンディションに関しては昨夏クラブW杯が行われた際も一部の選手たちから不満の声が挙がっていた。それだけに少々不安も残るが、W杯へアメリカの準備は万端整っているのだろうか。