2026W杯より出場国は48に拡大し、それに合わせてアフリカの出場枠も9.5まで増えたが、それでもナイジェリア代表は出場権を掴めなかった。ナイジェリアはアフリカ予選のプレイオフ決勝まで進んだが、そこでコンゴ民主共和国代表にPK戦の末敗北。これでナイジェリアは2大会連続でW杯出場を逃したことになる。ナイジェリアは今年3月に親善試合でイラン代表を撃破し、先週はジンバブエに2-0、ジャマイカに3-0で勝利するなど結果を出し