レアル・マドリードがアーセナル所属のMFデクラン・ライスに関心を示しているようだ。クラブ内部の一部有力関係者が、今夏の中盤補強においてライスを最優先候補に推す声を上げているという。レアル・マドリードは現在、来季に向けた中盤強化を検討しており、複数の候補をリストアップしているとみられる。一方で、マンチェスター・シティ所属MFロドリやチェルシー所属MFエンソ・フェルナンデスも引き続き高く評価されており、中盤