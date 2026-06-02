ビタミンDを効果的に補うには、食事・日光浴・サプリメントの3つを状況に合わせて活用することが大切です。それぞれの特徴や注意点を理解することが、欠乏の予防と改善につながります。自分のライフスタイルに合った取り入れ方を、ここで確認してみましょう。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内