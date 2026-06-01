（資料写真）１日午後２時１５分ごろ、横浜市栄区鍛冶ケ谷町のＪＲ京浜東北・根岸線の軌道敷地内で、雑草が燃えていると１１９番通報があった。約５０分後に鎮火し、けが人はなかった。ＪＲ東日本によると、同線は大船−大宮間の南北行で一時運転を見合わせた。１４本が区間運休し、４本が最大約８０分遅れ、約３５００人に影響した。