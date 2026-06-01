長崎くんちの稽古始めとなる「小屋入り」が6月1日、長崎市の諏訪神社で行われました。 開幕まで約4か月。 6つの踊町は、本番に向けて決意を新たにしました。 午前8時前。シャギリの音を響かせながら長坂を最初に上ってきたのは「上町」です。 前回に続き2回目となる『上町コッコデショ』を奉納します。 （上町自治会 笹島 潮 会長） 「山車も新しくなったので、気持ちが高ぶっている。みなさんに感動を与え