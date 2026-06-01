今年も美しいアジサイの花々が長崎のまちを彩ります。 長崎市が市の花、アジサイを多くの人に楽しんでもらおうと、毎年この時期に中島川沿いに鉢植えを飾っています。 ※詳しくは動画をご覧ください 今年は、約20種類1300鉢が石畳を彩り、多くの人が立ち止まって写真を撮るなどして楽しんでいました。 展示は、6月中旬までの予定です。