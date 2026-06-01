8月9日の平和祈念式典で「平和への誓い」を読み上げる被爆者の代表に、長崎市の本村チヨ子さん(87)が選ばれました。 今年の被爆者代表を選ぶ公募には、80歳～96歳までの男女12人の応募があり、本村さんは、国の内外でも被爆証言を行っている活動が評価され代表に選ばれました。 ※詳しくは動画をご覧ください