左から育成選手の吉岡暖投手、小針大輝外野手横浜ＤｅＮＡは、ともに育成選手の吉岡暖投手（１９）と小針大輝外野手（１９）をＢＣリーグの栃木に派遣する。期間は同リーグのシーズン終了までで、派遣は試合日のみ。吉岡は「いろいろな経験を積み、自分にとってプラスになるよう頑張ってきます」、小針は「自分の視野を広げ、成長できるように日々を過ごしていきます」と、それぞれコメントした。