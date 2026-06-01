横浜ＤｅＮＡがウエーバー公示の手続きを取ったコックス（資料写真）横浜ＤｅＮＡは１日、オースティン・コックス投手（２９）のウエーバー公示の手続きを取ったと発表した。今季、来日１年目で開幕ローテーション入りしたコックスは初登板初勝利を挙げたが、登板２試合目の４月８日の中日戦で上半身のコンディション不良を訴え、翌９日に出場選手登録を外れた。その後、米国内の病院で左肘内側側副靱帯（じんたい）を補強する