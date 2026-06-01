（台北中央社）台北市の繁華街、西門町では1日から、市が指定した一部エリアで全面禁煙となる。台北メトロ（MRT）西門駅の6番出口や4番出口周辺も禁煙区域に含まれ、違反した場合は2000台湾元（約1万円）から1万元（約5万1000円）の過料が科される。同市はたばこの煙がない「スモークフリーシティー」を推進している。西門の禁煙区域では、市が指定する喫煙エリア以外を全面禁煙とし、受動喫煙の防止や屋外の無煙環境の整備を進め