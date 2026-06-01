（台北中央社）総統府は1日、蕭美琴（しょうびきん）副総統が6日から10日までの日程で、中華民国（台湾）と外交関係を持つ太平洋の島国パラオを訪問すると発表した。蕭氏の外遊は就任以来初。パラオとの友好関係の深化や交流促進を図る。総統府の郭雅慧（かくがけい）報道官が記者会見で説明した。今回の訪問はパラオのウィップス大統領から招きを受けた。ウィップス大統領と面会し、両国の関係強化やパラオの持続可能な観光推進へ