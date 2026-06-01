NTTドコモは、「ローソン銀行ATMでのチャージ＆d払い残高からのお買物でdポイント抽選キャンペーン」を開始した。期間は6月1日10時～30日。 ローソン銀行ATMでd払い残高に1000円以上チャージし、d払い残高で合計500円以上買い物をすると、dポイント（期間・用途限定）が最大1万ポイント進呈される。ネット加盟店を含む、ローソン以外の加盟店での買い物も対象となるが、一部対