ボートレース鳴門で２３日から２８日まで開催されるＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」のドリーム戦出場選手が１日、発表された。グラチャンの選考基準は昨年４月から今年３月までのＳＧ優出選手、予選得点上位選手。選手順位上位６選手がドリーム戦に選手され、枠番もポイント順となっている。などドリーム戦は初日１２Ｒで行われる。◇第３６回グランドチャンピオン「ドリーム戦」出場選手〈１号艇〉池田浩二（愛知）〈２