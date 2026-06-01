（桃園空港、プラハ中央社）チェコのミロシュ・ビストルチル上院議長が1日早朝、台湾に到着した。4日までの滞在期間中、頼清徳（らいせいとく）総統や立法院（国会）の代表者、各部会（省庁）のトップらと会談する。政治、経済、文化など各分野での協力強化を図る。ビストルチル氏の訪台は、2020年8月末以来、約6年ぶり。チャイナエアライン（中華航空）のプラハ-台北直行便で午前5時過ぎに北部・桃園市の桃園国際空港に降り立った