早川、酒匂川、相模川、多摩川などで１日、アユ釣りが解禁され、早朝から太公望たちが各河川に繰り出した神奈川県内を流れる早川、酒匂川、相模川、多摩川などで１日、アユ釣りが解禁され、早朝から太公望たちが各河川に繰り出した。小田原市を流れる早川の太閤（たいこう）橋（同市風祭）近くでは、照りつける日差しの下、釣り人らが釣果を求め長いさおを操る姿が見られた。漁期は１０月１４日まで。