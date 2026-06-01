【ランニングギア大全】ロード用ランニングシューズ選びで大切なのは、自分がどんな目的で走るのかを明確にすること。健康維持が目的なのか、フルマラソン完走を目指すのか。さらに走力によっても選ぶべき一足は変わってくる。＊＊＊ランニングシューズを選ぶにあたって、まずは走る距離やペース、目標をはっきりさせることが重要。そのうえで、シューズ選びのポイントをアルペントーキョーの寺島俊之さんに聞いた。「初級