アイドルグループ「嵐」が2026年5月31日、「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の東京ドーム公演を終え、グループとしての活動を終了した。大野智さん以外の4人は芸能活動続行99年9月15日にデビューした嵐は、21年にわたって活動を続けてきたが、20年12月末をもって活動を一時休止。24年4月には旧ジャニーズ事務所の解体に伴いSTARTO ENTERTAINMENTに移籍し、メンバー5人全員で新たに「株式会社嵐」を設立した。25年5月6日