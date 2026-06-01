ドジャースの山本由伸投手は5月31日（日本時間6月1日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板。5回1／3を投げて4安打10奪三振、無失点の好投で今季5勝目を挙げた。本拠地ドジャースタジアムで見せたエースの快投に対し、指揮官やチームメイトから称賛の声が上がっている。 ■大谷、佐々木に続き存在感示す 今季11度目のマウンドに上がった山本は、強打者を擁するフィリーズ打線を相手に奪三