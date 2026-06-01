2020年上映の『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が興行収入400億円を突破するなど、毎年のようにメガヒット作品が生み出されているアニメ映画。しかしいくらヒットしているといっても、万人にウケる作品ばかりではないだろう。【写真】高いけどグッズは好評？スケボーのポップコーンケース中には、評判を聞いて観に行ったけど期待外れだったと肩を落として帰った経験を持つ人もいるはず。そこで全国の20歳以上60歳以下の男女500