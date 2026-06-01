女優の筧美和子（32）が1日、自身のインスタグラムで第1子となる男児を出産したと報告した。5月に入り女優の冨永愛（43）や藤田ニコルが出産を発表するなど、芸能界で相次ぐ「出産報告」にファンから喜びの声が寄せられている。25年3月に一般男性との結婚を発表し、今年2月1日に第1子妊娠を公表していた筧。この日「先日、男の子が産まれました」とかわいらしい男児の姿を添えて幸せいっぱいに報告した。5月は芸能界の“ベビ