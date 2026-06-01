5月24日、紀子さまは秋篠宮さまと一緒に東京都葛飾区の東京理科大学で行われた、第37回全国「みどりの愛護」のつどいに出席された。【写真】緑でリンクした紀子さまと佳子さまのお召し物。紀子さまの腕には“みどり”のテーマに合わせて、リーフモチーフのブレスレットの腕時計が紀子さまの腕時計はブレスレットがリーフモチーフ「ご夫婦での公務は、今月20日に明治神宮会館で開催された『神社本庁設立80周年記念式典』、21日の