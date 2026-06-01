2026年2月にデビューしたブリヂストンの新型スタンダードタイヤ「FINESSA」(フィネッサ)は、雨天走行時の安心感が大きくアップしているという。梅雨の到来に合わせて、濡れた路面で試したフィネッサの性能をお伝えしよう。ブリヂストン「フィネッサ」は濡れた路面に強いのか?びしょ濡れ路面でエコピアと比較フィネッサ登場時にブリヂストンが“イチオシ”したのがウェット性能だった。ところが、前回の試乗会では一般道のドライ路