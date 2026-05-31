（資料写真）サッカーの２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会を目前に控える日本代表は３１日、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で壮行試合を行い、アイスランド代表に１−０で勝利した。途中出場の小川航基（ＮＥＣナイメヘン）が終盤に得点し、存在感を示した。