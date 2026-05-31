史上最大級のIPO（新規株式公開）として世界中の注目を集めるスペースX。そのインパクトについては「『史上最大IPO』イーロン・マスクのスペースX上場の衝撃 日本の個人投資家もIPOに参加できる!?」でもお伝えしたとおりだ。2026年5月27日に有価証券届出書が提出され、日本国内では、みずほ証券、楽天証券、SBI証券の3社がスペースXのIPOを取り扱う見通しで固まった。スペースXのIPOで幹事証券の一角を担う米国みずほ証券が、この3