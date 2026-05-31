■サッカー男子・キリンチャレンジカップ 日本代表 ー アイスランド代表（31日、東京・MUFGスタジアム）サッカー男子日本代表（FIFAランク18位）はアイスランド代表（同75位）と対戦した。2022年のワールドカップ（W杯）カタール大会で主将としてチームを率いた吉田麻也（37）がDFとして先発出場を果たした。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）前最後となる国内での強化試合。この日のアイスランド戦までの”期間限定”で追加招