横浜地方気象台は３１日、台風６号に関する気象解説情報を発表した。関東甲信地方には６月３日ごろに接近する恐れがあり、県内は警報級の大雨になる可能性があるとして注意を呼びかけている。風も強まり、海上は大しけになるとみている。気象台によると、台風６号は発達しながら沖縄の南を北上し、その後、東寄りに進路を変える見込み。神奈川県内は台風の接近に伴い、暖かく湿った空気が流れ込む影響で大雨となり、レベル３大