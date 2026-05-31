仲野太賀主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』が、思わぬ形で視聴者をざわつかせている。【写真】『豊臣兄弟！』に出演した三笘薫選手の兄で俳優の結木滉星サブタイトル「風雲！竹田城」にSNS大盛り上がり5月24日放送回のラストで流れた次回予告。サブタイトルが「風雲！竹田城」と明かされると、SNSでは「狙っているとしか思えない」「そのサブタイトルはアリなの!?（笑）」と大盛り上がり。かつて社会現象を巻き起こした人気バ