１部復帰を決め、マウンドに集まる横浜国大の選手たち＝神奈川工大ＫＡＩＴスタジアム神奈川大学野球リーグの１、２部入れ替え戦は３１日、神奈川工大ＫＡＩＴスタジアムで２回戦が行われ、横浜国大（２部１位）が松蔭大（１部６位）を５−４で下して２連勝とし、昨春以来３季ぶりの１部復帰を決めた。五回に３点を先制した国大は七回に同点に追いつかれたが、八回２死一、二塁から鈴木の２点二塁打で勝ち越し。２連投の村田が