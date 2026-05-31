7日に東京競馬場で第76回（GI、東京芝1600m）が開催。マイラーズCの勝ち馬アドマイヤズーム、重賞連勝中のトロヴァトーレ、昨年2着馬ガイアフォース、京王杯SCの勝ち馬ワールズエンドなどが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■ドバイターフ組は3人気以内なら馬券内率80％ さまざまな路線から参戦する馬が多い安田記