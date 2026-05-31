お店のようなおつまみ 濃厚でチーズのような「豆腐の味噌漬け」4選で、春のお酒を楽しみましょう。多彩な味わいを手軽に用意できるので、いつもより格上げしたひとときを過ごせます。 まずは味噌でシンプルにみりんのやさしい甘み癒やされる味わいオトナなピリ辛少しの手間で大満足 本格的な味わいに仕上がる「豆腐の味噌漬け」は、手間がさほどかからずに作ることができます。豆腐に味噌などを塗り、ひと晩〜数日寝かせれば、