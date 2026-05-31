「4〜6月の残業を抑えると、社会保険料が下がって手取りが増える」と言われるが、本当なのか。ファイナンシャルプランナーの森本由紀さんは「高い社会保険料を気にする人が多いが、見落とされがちな4つのメリットがある。手取りを増やしたいなら、社会保険料より税金の控除を見直すべきだ」という――。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu■4〜6月の残業で「1年分の手取り」が変わる会社