５月31日のアイスランド戦で“予告先発”されているひとりが、遠藤航だ。26年２月11日のサンダーランド戦で左足首を負傷し、手術を決断。長期離脱を強いられ、実戦復帰できないまま日本代表に合流した遠藤だが、果たしてどこまでコンディションを整えているのか。遠藤自身は「（負傷離脱してから）３か月ちょっと経っていますが、自分の良さをしっかりと出すところがメインになる」とコメント。さらに「90分やるとなった時に