お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）が31日、自身のインスタグラムを更新。モデル・女優の中条あやみ（29）がスタイリングしたコーデを披露した。荒川は「櫻井有吉の夜会にて中条あやみさんにスタイリングしてもらった日」と、黒を記帳したコーデを披露した。また「中条あやみさんと井川遥さん本当にありがとうございました」と感謝し「大事な日はいつもお洋服着させて頂いて、何があっても『まぁこのお洋服お二人が選んだく