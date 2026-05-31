若くして高収入を得るパワーカップルの生活はどんなものだろうか。投稿を寄せた27歳女性は外資系企業で働き、年収900万円。一方で、自営業の夫（28歳）は年収400万円。世帯年収1300万円にもなる。（文：法田ひまり）女性はフルリモート勤務の強みを活かし、夫の拠点である地方へと移住。結婚を機に「駅超近100坪以上」という好条件の土地を見つけて注文住宅を即決した。40年ローンで月々約15.5万円を返済中だ。「私はフルリモート