神奈川県寒川町は６月１日から、職員の働き方改革やワークライフバランスの実現に向け、試行的に窓口業務の受付時間を朝と夕方合わせて１時間短縮する。現在は時間外勤務が前提の勤務状態となっており、職員の負担軽減のほか業務改善に集中できる時間の確保も図る。２０２７年４月の本格実施に向け効果を検証する。平日の窓口業務と電話対応の時間（現在は午前８時半〜午後５時）を午前９時〜午後４時半とする。対象施設は本庁