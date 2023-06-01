高校ラグビーの伏見工高（現京都工学院）を荒廃から全国有数の強豪に育て上げ、涙もろさから“泣き虫先生”と親しまれた山口良治さんが２９日午前８時１３分、脳梗塞（こうそく）のため、京都市の病院で死去した。８３歳。葬儀・告別式は近親者で行う。弱小校を日本一に導くまでの軌跡は、１９８４年のＴＢＳ系ドラマ「スクール☆ウォーズ」のモデルにもなった。元日本代表ロックの大八木淳史氏（６４）、同ＳＯで９９年Ｗ杯日