演奏に合わせてフラッグを振るマーチングバンドのメンバー＝３０日、横浜市中区の山下公園横浜港周辺を食や音楽、映画で彩る祭典「ハマフェスＹ１６７」が３０日、始まった。山下公園（横浜市中区）をメイン会場に、馬車道、関内、横浜中華街、元町・山手の計五つのエリアで多彩なイベントが行われ、親子連れらでにぎわった。３１日まで。山下公園内に設けられたメインステージでは、ダンスや音楽のライブ、ドレスなどで着飾っ