いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した罪で有罪判決を受けた、羽月隆太郎元選手に対しエトミデートを譲り渡した疑いで、広島県警は関東地方の男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。 羽月隆太郎元選手は去年１２月、自宅で指定薬物「エトミデート」を使用した罪に問われ、一審で拘禁刑１年（執行猶予３年）の有罪判決が言い渡されました。 捜査関係者によりますと広島県警は今月、エトミデートを所持