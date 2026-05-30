ＪＲ横須賀線（資料写真）ＪＲ東日本によると、３０日午前１１時４０分ごろ、川崎市幸区のＪＲ横須賀線新川崎駅で人身事故が起きた。影響で同線の東京−横浜間の上下線、湘南新宿ラインの新宿以南の南北行、相鉄直通列車の新宿−羽沢横浜国大間の上下線がそれぞれ運転を見合わせたが、午後１時４０分ごろに再開した。