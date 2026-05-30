2011年日本ダービー オルフェーヴルが優勝（c）SANKEI 現役時代と変わらない気高さと美しさ 2011年の日本ダービーを勝ったオルフェーヴル。 皐月賞を3馬身差で圧勝し、1番人気で迎えた大一番は降り続く雨の中、不良馬場をものともせず直線後方から豪快な伸び脚を披露して優勝。クラシック2冠を決めた。 秋には史上7頭目の3冠馬となり、その後も数々の最強伝説に彩られた競走生活を送