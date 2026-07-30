本日7月30日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』は、「顔・歩き方や姿勢・肌…見た目年齢の新常識！若く見える人と老けて見える人の差SP」をテーマに2時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！同じ年齢でも、なんだか老けて見える人や逆に驚くほど若く見える人たちがいる。一体なぜこんなにも印象が変わるのか？そこで今回は、特に見た目の年齢に影響する「顔」「歩き方」「肌」の3部門で、若く見