俳優のトム・ホランド(30)には、映画「スパイダーマン」シリーズ降板に向けた「完全な計画」があるという。公開中の新作映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」を含め、2016年以来ピーター・パーカー(スパイダーマン)役を7本の映画で演じてきたトムだが、スーパーヒーローフランチャイズからの引退に向けた戦略がすでに整っているそう