サッカー日本代表の森保一監督が3日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。ドーハの悲劇を共に経験した元日本代表レジェンドたちが森保監督が“ポイチ”と呼ばれるようになった経緯を明かした。【写真】「似てるね!!」「親子写真だ 笑」父・森保一監督との等身大フィギュアと記念撮影するけーご今回、森保監督はワールドカップ後初バラエティ出演となったが、スタジオには、ドーハの