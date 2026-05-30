華やかにオープニングを飾った横浜中華学院校友会の獅子舞＝ホテルニューグランド横浜港周辺を食や音楽、映画で彩る祭典「ハマフェスＹ１６７」（３０、３１日の両日開催）の前夜祭、オープニングセレモニーが２９日、横浜・山下公園前のホテルニューグランドで開かれた。横浜が生んだプロダンスチーム「リストエクス」のステージが祭りの幕開けを告げた。セレモニーでは、横浜中華学院校友会の獅子舞が華やかにオープニングを