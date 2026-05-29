「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用したとして有罪判決を受けた元カープの羽月被告が28日夜、SNSのライブ配信で自分を含め6人のカープ選手が購入していたと話し、ファンの間でも衝撃が走っています。逮捕から4か月。これまで法廷以外では無言を貫いてきた元カープの羽月隆太郎被告。28日夜、SNSのライブ配信を行い事件の経緯などについて語りました。■羽月 隆太郎 被告「多くの人を裏切り失望させて