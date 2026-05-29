黒岩祐治知事（資料写真）政令市を道府県から独立させる「特別市」構想を巡り、神奈川県の黒岩祐治知事は２９日の定例会見で、特別市の法制化を求める立場の政令市側が開催を求めていた知事との懇談会には応じず、全市町村が参加する形式で協議すべきとの認識を示した。「県と（横浜、川崎、相模原の）３政令市だけで議論するのは今や不可能。政令市と県だけの問題ではない」と述べた。横浜市の山中竹春市長は、知事に対して３