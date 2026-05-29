4月8日にデビューした純烈の弟分「モナキ」が29日、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をより大胆に、よりド派手に、よりハイパーにリアレンジした「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど＜＜HYPER TUKKOMI ENERGY VIBES＞＞」を、TikTokで先行配信した。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、SNS総再生数13億回超えを記録。6月2日にはNHK「うたコン」でテレビ初歌唱することを発表。また、テレビ朝日で