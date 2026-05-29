4月から申し込みを開始していたプレミアム付き商品券について広島市は、申込期間を延長することを発表しました。広島市は、29日、プレミアム付き商品券の電子版の申込期間を約1か月延長することを発表しました。物価高対策として市が発行するプレミアム付き商品券は、最大1万円の購入で1万5千円分利用できます。市は、5月中旬ごろから申し込みが増えていることを踏まえ、電子版は6月末、紙の商品券についても7月末まで延長します。